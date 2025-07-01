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        Spor spikeri Sabri Ugan, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren spor spikeri Sabri Ugan'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:27 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:27
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        Spor spikeri Sabri Ugan, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren spor spikeri Sabri Ugan'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

        İki gün önce Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde 62 yaşında yaşamını yitiren Ugan'ın cenazesi, İstanbul'da Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) düzenlenen tören ve Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Sakarya'ya getirildi.

        Ugan'ın ailesi ve yakınları, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

        Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirdağ Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, Ugan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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