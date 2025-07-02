Sakarya'da GES ile 20 günde 40 tonluk karbondioksit emisyonu önlendi

Sakarya'da şehirlerarası otobüs terminalinin çatısında devreye alınan Güneş Enerji Santrali ile 20 günde 40 tonluk karbondioksit emisyonunu önledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığınca yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilen Büyükşehir Terminali GES Projesi'nin, 11 Haziran itibarıyla tam kapasite ile elektrik üretimine başladığı belirtildi.

Büyükşehir'in öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği projede günlük 4,5 megavat-saat elektrik üretildiği belirtilirken, GES’in 20 günlük sürecinde 1428 panelle toplam 85 megavat-saat elektrik üretilerek 40 tonluk karbondioksit salımı önlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, GES ile 34 tona tekabül eden kömür tasarrufu sağlandığı ve 56 ağaçtan elde edilen oksijenin doğaya kazandırıldığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde kamuoyuna tanıtılan projede, yıllık 4 milyon 500 bin liralık elektrik tasarrufu sağlanması ve yaklaşık 983 bin kilovat elektrik üretimi hedeflendiği aktarıldı.