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        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi:

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentte haziran ayında geçen yıla oranla 25 ana sektörün 17'sinde ihracat artış başarısı gösterildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:01
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        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi:
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        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentte haziran ayında geçen yıla oranla 25 ana sektörün 17’sinde ihracat artış başarısı gösterildiğini bildirdi.

        Altuğ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın 2025 Haziran dönemi ihracatının bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8'lik düşüşle 487,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

        Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen kümülatif ihracatın da 2,5 milyar doları aştığını aktaran Altuğ, "Haziran ayında Sakarya'mızın ihracatında ilk 5 sırayı otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ile makine ve aksamları sektörleri oluşturdu. Geçen yıla oranla 25 ana sektörün 17'sinde ihracatımız artış başarısı gösterdi. İlk 6 ayı baz aldığımızda ise tekstil ve hammaddeleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, demir ve demir dışı metaller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri kayda değer artış gösteriyor." ifadesini kullandı.

        Altuğ, Sakarya iş dünyasının, haziran ayında serbest bölgeler dahil dünyanın 117 noktasına ihracat gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

        - "İlk 5 ayda 500 milyon dolara yakın dış ticaret fazlası verdik"

        Fransa, Polonya, Birleşik Krallık, İspanya ve Almanya'nın en çok ihracat yapılan ülkelerin ilk 5 sırasını oluşturduğuna değinen Altuğ, şunları kaydetti:

        "Yüzdesel olarak 63 ülkeye ihracatımız arttı. 20'ye yakın ülkeye de dolar bazında ciddi artışlar kaydettik. Özellikle en büyük ihracat ve ortağımız Avrupa ülkelerinden Romanya, Avusturya, Belçika, Polonya, Almanya ve Fransa’ya ihracatımızda ciddi artışlar gerçekleşti. Bunda karşılıklı Ro-Ro seferlerinin etkisi büyük. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mayıs ayı dış ticaret verilerine göz attığımızda ise ilimizin mayıs ayında ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 143 olarak gerçekleşti ve ilk 5 ayda da 500 milyon dolara yakın dış ticaret fazlası verdik.

        Tüm zorlu şartlara rağmen üreten, rekabet eden ve Türk ürünlerinin dünyada var olması için çabalayan tüm firmalarımıza ve de emekçi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Türk iş dünyamız üretim ve ihracat için ciddi anlamda çabalıyor. Devletimiz ve iş dünyamız Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ilk ve en motive şekilde hazırlanan ülkelerin başında geliyor. Bu da ülkemizin ihracattaki çabasını ortaya koyuyor."

        Altuğ, ihracatçı firmalara yenilerini eklemek, KOBİ'leri ihracatla tanıştırmak, ihracatın dar ürün grubu ve sektörlerle sınırlı kalmadan her alanda büyük potansiyelli ihracat yapar hale gelmek adına özellikle finansman destekleri, vize ve enflasyon gibi sorunların ivedilikle üzerine gidilmesinin gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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