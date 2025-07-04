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        Sakarya'da otomobil çalan şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil çaldığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 03:38 Güncelleme: 04.07.2025 - 03:50
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        Sakarya'da otomobil çalan şüpheli yakalandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil çaldığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        İlçede 54 FM 022 plakalı otomobilinin çalındığını fark eden R.A, polis ekiplerine şikayette bulundu.

        Çalıntı otomobille kaçan şüpheli Ö.T, Batakköy Mahallesi Batakköy Caddesinde polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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