Sakarya'da otomobil çalan şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil çaldığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil çaldığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İlçede 54 FM 022 plakalı otomobilinin çalındığını fark eden R.A, polis ekiplerine şikayette bulundu.
Çalıntı otomobille kaçan şüpheli Ö.T, Batakköy Mahallesi Batakköy Caddesinde polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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