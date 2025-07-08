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        Sakarya'da atladığı havuzda boynu kırılan kişi yaşamını yitirdi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde atladığı havuzda boynu kırılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:28 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:28
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        Sakarya'da atladığı havuzda boynu kırılan kişi yaşamını yitirdi
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde atladığı havuzda boynu kırılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yalı Mahallesi 267. Sokak'taki bir sitede havuza atlayan Alihan Güldal'ın (24) hareketsiz kaldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Güldal'ın boynunun kırıldığı tespit edildi.

        Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Güldal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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