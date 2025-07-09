Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü gündeki duruşması sanık savunmalarıyla sürüyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın 3. gündeki duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katılıyor.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşma, muhasebe müdür yardımcısı tutuksuz sanık Mehmet Salun'un savunmasının alınmasıyla başladı.

Salun, yangında otelde olduğunu ve saat 03.33'te uyandığını, kapının altına ıslak havlu koyup duman girmesini engellemeye çalıştığını, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye gittiğini anlattı.

SGK girişinin Gazelle Otel olduğunu, Grand Kartal Otel ve Gazelle Otel'in aynı kişinin olmasından dolayı bazen personellerin değiştiğine değinen Salun, Grand Kartal Otel'de hiçbir şekilde karar alma, işe alma, işten çıkarma gibi yetkisinin bulunmadığını öne sürdü, muhasebe ve depo kısmıyla ilgilendiğini ifade etti.

Salun, resmi olarak hiçbir yerde oteli temsil etme gibi bir durumunun bulunmadığını savunarak, son zamanlarda yangın eğitimi verilip verilmediğini, yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını ve yangın müdahale ekibinin kurulup kurulmadığını hatırlamadığını iddia etti.

Müşteki avukatının, "Otel sahiplerinin erken kurtarıldığına dair bilginiz var mı?" sorusuna Salun, bilgisinin olmadığını, kendisinin yangından son anda kurtarıldığını söyledi.

Salun, sanık avukatının, "İl Özel İdaresinin denetiminde nelere bakıldı, yangına ilişkin bir şeye bakıldı mı?" sorusuna ilişkin, denetimde hijyene ve depolara bakıldığını, yangına ilişkin bir hususa bakılmadığını belirtti.