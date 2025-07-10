Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bolu'daki otel yangını davasının duruşmasına katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bolu Kartalkaya'daki yangın davasına ilişkin, "Hem duruşma sürecinden anlaşıldığı hem de ifadelerden ortaya çıktığı gibi yerine getirilmemiş birtakım sorumluluklarla karşı karşıyayız. Aslında sorumluluklar yerine getirilmemiş demek bile doğru değil, büyük sorumsuzlukla karşı karşıyayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:50 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bolu'daki otel yangını davasının duruşmasına katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bolu Kartalkaya'daki yangın davasına ilişkin, "Hem duruşma sürecinden anlaşıldığı hem de ifadelerden ortaya çıktığı gibi yerine getirilmemiş birtakım sorumluluklarla karşı karşıyayız. Aslında sorumluluklar yerine getirilmemiş demek bile doğru değil, büyük sorumsuzlukla karşı karşıyayız." dedi.

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan, 78 kişinin öldüğü, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin davanın dördüncü gün duruşmasına katılan Dervişoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, müştekilerin acılarını paylaştığını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        TBMM'de konunun her zaman takipçisi olduklarını dile getiren Dervişoğlu, "Konuyla ilgili kurulan komisyonda görevli arkadaşımız Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u hem süre boyunca vazifelendirdik hem de buradaki davanın takibi noktasında kendisinin görevlendirilmesini temin ettik. O da üzerine düşen sorumluluğun bütün icaplarını yerine getiriyor, kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Dervişoğlu, "(Yangın) İhmaller zincirinden kaynaklanmış bir faciadır." diyerek şöyle devam etti:

        "Dolayısıyla çok yönlü ele alınması icap eden bir husus. Konunun bir tarafında İl Özel İdaresi, diğer tarafında belediye, bir diğer tarafında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, diğer tarafında da Kültür ve Turizm Bakanlığı var. Hem duruşma sürecinden anlaşıldığı hem de ifadelerden ortaya çıktığı gibi yerine getirilmemiş birtakım sorumluluklarla karşı karşıyayız. Aslında sorumluluklar yerine getirilmemiş demek bile doğru değil, büyük bir sorumsuzlukla karşı karşıyayız. Herkes bugün burada yargılanıyor ama gerek raporlardan gerek ifadelerden anlaşıldığı üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, kendileriyle ilgili soruşturma izni verilmediği için adalet huzuruna çıkarılmıyorlar."

        Yargılamanın son derece şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Yargılama sonucunda verilecek kararın da sadece kayıplarımızın ailelerinin gönüllerini ferahlatmakla yetinilmeden bir daha böyle olayların yaşanmasını engelleyecek nitelikte bir karar olması lazım." dedi.

        Dervişoğlu, böyle tarihi bir günde, daha önce olduğu gibi bugün de acılarını paylaştıkları vatandaşlarla dayanışma içinde olmak için burada bulunduklarını belirterek, "(Dava süreci) Sonuna kadar takipçisi olacağız. Suçlular mutlaka cezalandırılmalı. Altını çizerek söylüyorum; böyle olaylar yaşanmamalı, kimse kimseyi himaye edememeli, gönüllerdeki yangın hiç olmazsa söndürülmelidir." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı
        Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı
        Arı sokunca fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
        Arı sokunca fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
        Sakarya ve Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı
        Sakarya ve Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı
        Dizayn araç dolandırıcılığı mağduru: Altınlarımı bozdurup varımı yoğumu ver...
        Dizayn araç dolandırıcılığı mağduru: Altınlarımı bozdurup varımı yoğumu ver...
        Sakarya'da otoyol kenarında bulunan kişi hastanede öldü
        Sakarya'da otoyol kenarında bulunan kişi hastanede öldü
        Sakarya'da mühendis adaylarının tasarladığı yarış aracı İsviçre'de boy göst...
        Sakarya'da mühendis adaylarının tasarladığı yarış aracı İsviçre'de boy göst...