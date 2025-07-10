İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bolu'daki otel yangını davasının duruşmasına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bolu Kartalkaya'daki yangın davasına ilişkin, "Hem duruşma sürecinden anlaşıldığı hem de ifadelerden ortaya çıktığı gibi yerine getirilmemiş birtakım sorumluluklarla karşı karşıyayız. Aslında sorumluluklar yerine getirilmemiş demek bile doğru değil, büyük sorumsuzlukla karşı karşıyayız." dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan, 78 kişinin öldüğü, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin davanın dördüncü gün duruşmasına katılan Dervişoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, müştekilerin acılarını paylaştığını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

TBMM'de konunun her zaman takipçisi olduklarını dile getiren Dervişoğlu, "Konuyla ilgili kurulan komisyonda görevli arkadaşımız Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u hem süre boyunca vazifelendirdik hem de buradaki davanın takibi noktasında kendisinin görevlendirilmesini temin ettik. O da üzerine düşen sorumluluğun bütün icaplarını yerine getiriyor, kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dervişoğlu, "(Yangın) İhmaller zincirinden kaynaklanmış bir faciadır." diyerek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla çok yönlü ele alınması icap eden bir husus. Konunun bir tarafında İl Özel İdaresi, diğer tarafında belediye, bir diğer tarafında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, diğer tarafında da Kültür ve Turizm Bakanlığı var. Hem duruşma sürecinden anlaşıldığı hem de ifadelerden ortaya çıktığı gibi yerine getirilmemiş birtakım sorumluluklarla karşı karşıyayız. Aslında sorumluluklar yerine getirilmemiş demek bile doğru değil, büyük bir sorumsuzlukla karşı karşıyayız. Herkes bugün burada yargılanıyor ama gerek raporlardan gerek ifadelerden anlaşıldığı üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, kendileriyle ilgili soruşturma izni verilmediği için adalet huzuruna çıkarılmıyorlar."

Yargılamanın son derece şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Yargılama sonucunda verilecek kararın da sadece kayıplarımızın ailelerinin gönüllerini ferahlatmakla yetinilmeden bir daha böyle olayların yaşanmasını engelleyecek nitelikte bir karar olması lazım." dedi.