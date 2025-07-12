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        GÜNCELLEME - Sakarya'da araç dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:23
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da araç dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'da da şubesi olduğu belirtilen özel araç dizaynı ve satışı yapan firmanın tasarım yapmak için aldığı araçları geri vermeyerek ve "hayali satış" ile dolandırıcılık yapılmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

        Şüphelilerden M.Y, R.Y, Y.D, N.Y, M.K. ve Ş.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.D, B.Ü, B.G, N.B, M.D, Ö.Y. ve M.D'ye ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

        Firari Y.T'yi ise arama çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan inceleme sonucu, 115 kişinin 150 milyon liranın üzerinde mağdur edildiği tespit edildi.

        Kocaali Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin ve aile yakınlarının 4 otomotiv şirketine, bu şirketler üzerine kayıtlı 101 araç, 13 çekme karavan, 2 plaza, 31 gayrimenkul ile yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde hesap hareketliliği bulunan banka hesapları ile 27 cep telefonu ve 18 bilgisayara el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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