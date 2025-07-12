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        Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar'ı renklerine kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 19:09 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:09
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        Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar'ı renklerine kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar ile anlaştı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Takımımız, Rijad Kobiljar ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Rijad Kobiljar." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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