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        Sakarya ve çevre illerde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 01:05 Güncelleme: 16.07.2025 - 01:05
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        Sakarya ve çevre illerde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi
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        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan video sunum izlendi.

        Vali Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada, seneidevriyesinde meydanlarda bir ve beraber olunduğunu söyledi.

        Şehitlere rahmet, kahraman gazilere sağlık ve sıhhat dileyen Doğan, "O karanlık gecede sokaklara çıkarak, meydanları doldurarak bir taraftan hüznü yaşarken bir taraftan da milleti şahlanışını görüp gururu yaşamayı gördük." dedi.

        Doğan, darbe girişimini iyi anlamanın gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz'u yapan hain teröristler bu milletin evlatlarını devşirdiler. Milli ve manevi değerlerini istismar ederek bu darbeyi gerçekleştirdiler." diye konuştu.

        Programda, TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve 15 Temmuz gazisi Aslınur Ayan Topal da konuşma yaptı.

        Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Rüştü Topçu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Müftüsü Mehmet Aşık, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri Sancak Koşusu"yla gençler tarafından alana getirilen Türk bayrağı Vali Doğan'a teslim edildi.

        Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşma izlendi, İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu'nun dinletisinin ardından "30 Kuş" şiiri okundu.

        Program, gazeteci yazar Nedim Şener'in söyleyişi ve TRT ses sanatçısı İlker Gökkaya'nın kahramanlık türküleri dinletisinin ardından camilerde sela okunması ve İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın duasıyla sona erdi.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolünün katılımıyla İstasyon Caddesi'nde başlayan yürüyüş, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde sona erdi.

        Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Vali Hacıbektaşoğlu, kaybedilen canların acısının yüreklerde hissedildiğini, gösterilen eşsiz duruşun haklı gururunu da hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

        15 Temmuz'un milletin kararına yönelmiş bir tehdide karşı sergilenen tarihi duruşun adı olduğunu vurgulayan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

        "2016'nın o karanlık gecesinde, yıllar boyunca güveni suistimal eden ve devletin temel kurumlarına sızan bir yapı, vatandaşlarımızın imkanlarını yine onlara yöneltmekten çekinmemiştir. Fetullahçı Terör Örgütü, bir iktidar değişikliğini değil, doğrudan anayasal düzeni ortadan kaldırmayı ve ülkemizi dış müdahalelere açık hale getirmeyi amaçlamıştır. Eğitimden yargıya, silahlı kuvvetlerden medyaya dek pek çok alana nüfuz eden bu örgüt, inançları istismar ederek güç kazanmış, nihayetinde silahını kendi toplumuna çevirmiştir."

        Sancak devir teslim töreni ile yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda, öğrenciler şiirler okudu.

        Video gösteriminin yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, sinevizyondan alandakilere izletildi.

        Kahramanlık türküleri seslendiren Grup Derun'un ardından Zonguldak Madenci Korosu konser verdi.

        Program, ilahi dinletisinin sonrasında demokrasi nöbetleriyle devam etti.

        - Düzce

        Düzce'de Merkez Büyük Cami önünde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, mehteran eşliğinde Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

        Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, mehteran takımının gösterisi izlendi.

        Şehitler için Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri Sancak Koşusu" ile gençler tarafından alana getirilen Türk bayrağı Vali Selçuk Aslan'a teslim edildi.

        15 Temmuz temalı şiirlerle devam eden programa, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan, kurum müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Karabük

        Karabük Valiliği tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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