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        GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:07
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

        Yangın nedeniyle D-650 kara yolu, Bilecik-Adapazarı istikametinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

        Nuruosmaniye Mahallesi ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Mahalle sakinlerinden Birol Yıldırım, evlerde kimsenin olmadığını söyledi.

        Yangının yayıldığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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