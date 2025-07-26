Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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