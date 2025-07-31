Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması yapılacak.

Ayrıca çalışmanın bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Anadolu Otoyolu Akyazı Kavşağı'nda Ankara istikametine çıkış kapatılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Akyazı kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.