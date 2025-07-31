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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması yapılacak

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:54
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması yapılacak
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması yapılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Akyazı kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

        Çalışmanın başlayacağı 4 Ağustos'tan itibaren otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım açık istikametten gidiş geliş şeklinde verilecek.

        Ayrıca çalışmanın bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Anadolu Otoyolu Akyazı Kavşağı'nda Ankara istikametine çıkış kapatılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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