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        Sakarya'da otomobilin direğe çarptığı kazada 14 yaşındaki sürücü ve kardeşi öldü

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 14 yaşındaki sürücü ve 10 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:17 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:17
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        Sakarya'da otomobilin direğe çarptığı kazada 14 yaşındaki sürücü ve kardeşi öldü
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        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 14 yaşındaki sürücü ve 10 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi mevkisinde O.K'nin (14) kullandığı 41 EU 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan O.K. ile yanındaki kardeşi Y.K'nin (10) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, incelemelerin ardından Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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