Sakarya ve Kocaeli'de denize girişler yasaklandı

Vatandaşların belirtilen alanlarda sadece duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri istendi.

Kandıra Kaymakamlığınca, olumsuz deniz şartları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço (Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'de de bazı plajlarda denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

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