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        Sakarya'da uyuşturucuya 1 tutuklama

        SAKARYA Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:40
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        Sakarya'da uyuşturucuya 1 tutuklama
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        SAKARYA Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 29 Temmuz'da Sapanca ve Pamukova ilçelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Sapanca Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk sahasındaki M.E.'nin (52) ikametinde yapılan aramada 38 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar, 1 iklimlendirme sistemi ile 41 sentetik hap ele geçirildi.

        Pamukova ilçesinde ise M.Ö.'nün (69) bahçesinde yapılan aramalarda 11 kök kenevir bitkisi ile kurumaya bırakılmış 118,75 gram kenevir bitkisi bulundu.

        Aynı gün içinde, İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, R.A.'nın (43) kullandığı 34 plakalı aracı Sapanca’da durdurdu. Araçtaki aramada 2 paket halinde satışa hazır toplam 60 gram kokain ile 1 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilere ilişkin adli işlemlerin ardından M.E. hakkında ev hapsi kararı verildi, M.Ö. de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. R.A. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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