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        Sakarya'da yük asansörünün düşmesi sonucu işçi öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde bindiği yük asansörünün kancasının çıkması sonucu düşen asansördeki işçi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 23:04 Güncelleme: 30.07.2025 - 23:04
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        Sakarya'da yük asansörünün düşmesi sonucu işçi öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde bindiği yük asansörünün kancasının çıkması sonucu düşen asansördeki işçi hastanede hayatını kaybetti.

        Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'ndaki bir et entegre tesisinde çalışan işçi Nurkan Bostan'ın (51) bindiği yük asansörü kancasının yerinden çıkması sonucu 1 kat aşağıya düştü. Bostan, düşmenin etkisiyle ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bostan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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