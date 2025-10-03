Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 21:30 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:30
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kızılcık Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

        Operasyonda ormanlık araziye yasa dışı kenevir hasat etmek için geldiği esnada suç üstü yakalanan R.T'nin (55) evinde yapılan aramada 905 gram kubar esrar, 48 kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen zanlı R.T. tutuklandı.

