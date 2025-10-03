Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kızılcık Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda ormanlık araziye yasa dışı kenevir hasat etmek için geldiği esnada suç üstü yakalanan R.T'nin (55) evinde yapılan aramada 905 gram kubar esrar, 48 kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen zanlı R.T. tutuklandı.
