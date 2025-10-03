Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Operasyonda ormanlık araziye yasa dışı kenevir hasat etmek için geldiği esnada suç üstü yakalanan R.T'nin (55) evinde yapılan aramada 905 gram kubar esrar, 48 kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.