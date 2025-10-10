Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli için tören düzenlendi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 16:46 Güncelleme: 10.10.2025 - 16:46
        Sakarya'da trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli için tören düzenlendi
        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli için tören düzenlendi.

        Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehit jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün (39) ve Hakkı Eryılmaz'ın (28) öz geçmişleri okundu. Ardından Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi.

        Daha sonra şehit jandarma personellerinin Türk bayrağına sarılı tabutları, cenaze nakil aracına kondu.

        Törenin ardından şehitlerden Gün'ün cenazesi Bursa'ya, Eryılmaz'ın cenazesi Manisa'ya gönderildi.

        Şehit Tacettin Gün'ün evli ve 2 çocuk babası, şehit Hakkı Eryılmaz'ın da evli olduğu öğrenildi.

        Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Vali Vekili Selda Dural, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, polisler ve görev arkadaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

