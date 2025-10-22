Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da çiftçilere bezelye tohumu dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 10:22 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:22
        Sakarya'da çiftçilere "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 50 hibeli bezelye tohumu dağıtıldı.

        Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sebze üreticilerini desteklemek amacıyla tohum, fide ve sera örtüsü desteği veriliyor.

        Bu kapsamda, 2021-2025 yılları arasında Sakarya'da 2 bin 500 dekar alanda uygulanan 6 sebze projesinde 1128 üreticiye 15 milyon 892 bin lira bütçeyle tohum desteği verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen etkinlikte 97 çiftçiye, yüzde 50 hibeli 4 ton 75 kilogram bezelye tohumu dağıtıldı.

        Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre Sakarya'da 4 bin 373 dekar alanda, 452 üretici bezelye üretimi gerçekleştiriyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Ali Altun, AA muhabirine, 2021 yılından bu yana devam eden projede çiftçilere 16 milyon liraya yakın destek verildiğini aktardı.

        Tohum desteğinden faydalanan çiftçi Emre Demir de yüzde 50 hibe destekli tohumları aldıklarını belirterek, "İnşallah gidip ekeceğiz. Bakımını yapacağız, hasadımızı gerçekleştireceğiz. Projeden memnunuz. Bu imkanı bizlere sağlayan devletimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

