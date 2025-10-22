Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        HEAŞ ile Sakarya Üniversitesi, havalimanı altyapısının geliştirilmesine yönelik sözleşme imzaladı

        Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) arasında, havalimanının mevcut ve gelecekteki altyapısının geliştirilmesine yönelik bilimsel, teknik ve akademik alanları kapsayan mutabakat sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        HEAŞ ile Sakarya Üniversitesi, havalimanı altyapısının geliştirilmesine yönelik sözleşme imzaladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) arasında, havalimanının mevcut ve gelecekteki altyapısının geliştirilmesine yönelik bilimsel, teknik ve akademik alanları kapsayan mutabakat sözleşmesi imzalandı.

        SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın pist, taksi yolu, apron ve ilişkili altyapısının uzun ömürlü, güvenli ve sürdürülebilir işletiminin sağlanması, bu alanlarda yürütülecek çalışmalara bilimsel ve teknik katkı sunulması, tüm süreçlerin ICAO, FAA, EASA gibi uluslararası havacılık standartlarıyla tam uyumlu şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

        Sözleşmeyle HEAŞ personelinin akademik gelişimini desteklemeye yönelik lisansüstü programlara yönlendirilmesine, teknik eğitim ve sertifikasyon süreçleriyle uzmanlık alanlarının güçlendirilmesine, hazırlanacak teknik raporlar, projelendirme çıktıları ve akademik yayınlar ve HEAŞ'ın karar alma süreçlerine katkı sağlayarak, havalimanı işletmeciliğinde veri temelli ve önleyici bakım kültürünün yaygınlaşmasına destek olunacak.

        Sözleşmeyi, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ile HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır imzaladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Al, sözleşmenin üniversitenin bilimsel birikimini sahaya taşıyan somut adım niteliğinde olduğunu aktardı.

        Al, işbirliğinin sadece teknik anlamda değil aynı zamanda sürdürülebilirlik, güvenlik ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması bakımından büyük değer taşıdığını belirterek, "Üniversitemiz araştırma odaklı yaklaşımıyla, havacılık alanında geliştirilecek projelerde dijital ikiz uygulamalarından yapay zeka destekli bakım süreçlerine kadar yenilikçi çözümler sunacaktır. Böylece hem HEAŞ'ın operasyonel gücünü artırmayı hem de ülkemizin akıllı ulaşım altyapısı vizyonuna akademik katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Kacır da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olarak sürekli gelişen bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

        Büyümenin sürdürülebilirliğinin ancak bilimsel bilgi, teknik uzmanlık ve nitelikli insan kaynağıyla mümkün olduğunu kaydeden Kacır, "Sakarya Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, havacılıkta sürdürülebilirlik ve inovasyon vizyonumuzu güçlendiren stratejik bir adımdır. Bu protokolün ülkemizin havacılık altyapısına, bilgi birikimine ve insan kaynağına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kaçak avcılıkta kullanılan 6 güme yıkıldı
        Sakarya'da kaçak avcılıkta kullanılan 6 güme yıkıldı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        MotoGP'de yarışacak ilk Türk motosikletçi Toprak, yeni başarılar için gaza...
        MotoGP'de yarışacak ilk Türk motosikletçi Toprak, yeni başarılar için gaza...
        Sakarya'da çiftçilere bezelye tohumu dağıtıldı
        Sakarya'da çiftçilere bezelye tohumu dağıtıldı
        Sakarya'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı" 2 bin kişiyi geçmişin oyunlarıyl...
        Sakarya'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı" 2 bin kişiyi geçmişin oyunlarıyl...
        Toprak Razgatlıoğlu ve Kenan Sofuoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
        Toprak Razgatlıoğlu ve Kenan Sofuoğlu, basın mensuplarıyla buluştu