Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 20 bin 700 dolu makaron ele geçirildi

        Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin 700 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:03 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 20 bin 700 dolu makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin 700 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Adapazarı, Arifiye ve Serdivan ilçelerinde çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda, ev ve işyerlerine yapılan aramalarda, 114 bin boş makaron, 20 bin 700 dolu makaron, 15 bin 960 yeni nesil elektronik sigara, 573 paket sigara, 671 elektronik sigara, 67 kilo kıyılmış tütün, 23 yeni nesil elektronik sigara cihazı, 20 elektronik sigara atomizeri, 22 paket nargile tütünü, 23 paket sigara sarma kağıdı, 5 elektronik sigara likidi, 5 elektronik sigara sarma makinesi, tütün kurutma makinesi, 2 hava kompresörü ve 29 şarj aleti ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheliler K.K. ve M.C.D. hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Sakarya ve Bolu'da 3 motosikletin çalınmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya ve Bolu'da 3 motosikletin çalınmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da 10 ayda yaklaşık 8 milyon metreküp su kaybı önlendi
        Sakarya'da 10 ayda yaklaşık 8 milyon metreküp su kaybı önlendi
        Sakarya'da jandarma, fabrika çalışanlarına kadına şiddet ve uyuşturucuyla m...
        Sakarya'da jandarma, fabrika çalışanlarına kadına şiddet ve uyuşturucuyla m...
        Sakarya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Sakarya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        İşitme engelli milli güreşçi, olimpiyat şampiyonluğunu tekrarlamak istiyor
        İşitme engelli milli güreşçi, olimpiyat şampiyonluğunu tekrarlamak istiyor
        Sakaryaspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü