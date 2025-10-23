Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 20 bin 700 dolu makaron ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin 700 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Adapazarı, Arifiye ve Serdivan ilçelerinde çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, ev ve işyerlerine yapılan aramalarda, 114 bin boş makaron, 20 bin 700 dolu makaron, 15 bin 960 yeni nesil elektronik sigara, 573 paket sigara, 671 elektronik sigara, 67 kilo kıyılmış tütün, 23 yeni nesil elektronik sigara cihazı, 20 elektronik sigara atomizeri, 22 paket nargile tütünü, 23 paket sigara sarma kağıdı, 5 elektronik sigara likidi, 5 elektronik sigara sarma makinesi, tütün kurutma makinesi, 2 hava kompresörü ve 29 şarj aleti ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler K.K. ve M.C.D. hakkında işlem başlatıldı.