Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 773 sentetik ezca hap ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheli Ö.Ş'nin (29) ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 773 sentetik ecza hap, 5 ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
