        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 773 sentetik ezca hap ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:54 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:54
        Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 773 sentetik ezca hap ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheli Ö.Ş'nin (29) ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 773 sentetik ecza hap, 5 ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

