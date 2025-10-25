Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü Serhat Sütlü, iyi mücadeleyle galip geldiklerini söyledi.

Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Maçta bölüm bölüm istediklerini yapsalar da net pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Sütlü, "Pozisyon üretmede sıkıntı yaşamadık. Golden sonra tabii ki dirençli, devamlılığı olan rakibe karşı eğer bu kadar çok top kaybı yaparsanız doğal olarak geriye yaslanmak durumunda kalıyorsunuz." dedi.

Sütlü, mücadelelerinden dolayı oyuncularına teşekkür ederek, "Anları doğru oynamayla ilgili problemler yaşıyoruz çünkü sakatlarımız, eksiklerimiz var. Ona rağmen kadrodaki her oyuncuyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gelecek hafta deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor'la zorlu maça çıkacaklarını aktaran Sütlü, mücadeleden puan ya da puanlar almak istediklerini sözlerine ekledi.