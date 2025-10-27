Sakarya'da açılan Can Dostlar Parkı, evcil hayvanları ağırladı

Sakarya'da evcil hayvanlar için kurulan "Can Dostlar Parkı" düzenlenen törenle açıldı.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’ne inşa edilen parkın açılışında konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, hayatın her noktasında olan ve insanları asla yalnız bırakmayan evcil hayvanlar için bu parkı inşa etmeye karar verdiklerini ifade etti.

Kendisinin de ailesiyle köpek sahiplendiklerini anlatan Çelik, "Bu parkı yapmamızdaki amacımız yalnızca hayvan dostlarımızın güvenle vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak değil, aynı zamanda hayvansever vatandaşlarımızın sosyalleşeceği bir alan da oluşturmak istedik." dedi.

Türkiye'de bu tarz oyun alanlarının az sayıda olduğunu ve Sakarya'da ilk evcil hayvan parkını açtıklarını ifade eden Çelik, "Şunu gururla söylemek istiyorum ki Türkiye'de çok az böyle parkımız var. Sakarya'da ilkini de Serdivan Belediyesi olarak biz gerçekleştirdik, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu