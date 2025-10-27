Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da açılan Can Dostlar Parkı, evcil hayvanları ağırladı

        Sakarya'da evcil hayvanlar için kurulan "Can Dostlar Parkı" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 19:05 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da açılan Can Dostlar Parkı, evcil hayvanları ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da evcil hayvanlar için kurulan "Can Dostlar Parkı" düzenlenen törenle açıldı.

        Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’ne inşa edilen parkın açılışında konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, hayatın her noktasında olan ve insanları asla yalnız bırakmayan evcil hayvanlar için bu parkı inşa etmeye karar verdiklerini ifade etti.

        Kendisinin de ailesiyle köpek sahiplendiklerini anlatan Çelik, "Bu parkı yapmamızdaki amacımız yalnızca hayvan dostlarımızın güvenle vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak değil, aynı zamanda hayvansever vatandaşlarımızın sosyalleşeceği bir alan da oluşturmak istedik." dedi.

        Türkiye'de bu tarz oyun alanlarının az sayıda olduğunu ve Sakarya'da ilk evcil hayvan parkını açtıklarını ifade eden Çelik, "Şunu gururla söylemek istiyorum ki Türkiye'de çok az böyle parkımız var. Sakarya'da ilkini de Serdivan Belediyesi olarak biz gerçekleştirdik, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu

        Serdivan Kaymakamı Ali Candan da projenin evcil hayvanlar için önemli olduğunu belirterek, "Onlar da birer canlı, onlar da Allah'ın dilsiz kulları. Gerçekten çok güzel bir eser olmuş. Bu yerimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılışı yapılan parkı gezen katılımcılar, burada eğitimli köpek "Nora"nın parkurlarını izledi.

        Vatandaşlar da evcil köpekleriyle alanda oyunlar oynadı.

        Parka evcil köpeği "Toy" ile gelen Derya Toy, AA muhabirine, parktan memnun olduklarını ifade etti.

        Çocukların hayvanlarla oynayabileceği alanların artmasını istediklerini dile getiren Toy, "Bizim yetiştirdiğimiz köpekler çocuklarla pek uyumlu. Sakarya'da ilk tabii, memnun kaldık. Çocuklar da en azından eğitimli hayvanların yanına böyle parklarda rahat bir şekilde girebilir diye düşünüyoruz." dedi.

        850 metrekarelik alanda 6 parkurdan oluşan "Can Dostlar Parkı"nda dengeli yürüme, tünel ve slalom gibi evcil hayvanların deneyimleyebileceği farklı oyunlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu!
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Sonbahar yürüyüşünde doğaseverler Doğançay Şelalesi'nde buluştu
        Sonbahar yürüyüşünde doğaseverler Doğançay Şelalesi'nde buluştu
        Farklı suçlardan aranan 4 şüpheli, Sakarya'da saklandıkları bungalovda yaka...
        Farklı suçlardan aranan 4 şüpheli, Sakarya'da saklandıkları bungalovda yaka...
        Doç. Dr. Ömer Faruk Ateş: Her nodül cerrahi müdahale gerektirmez
        Doç. Dr. Ömer Faruk Ateş: Her nodül cerrahi müdahale gerektirmez
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya Valisi Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sakarya Valisi Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı