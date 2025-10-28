Habertürk
        Sakarya'da Şehir Kütüphanesi inşa edilecek

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Şehir Kütüphanesi'nin inşa edileceğini bildirdi.

        28.10.2025 - 14:33
        Sakarya'da Şehir Kütüphanesi inşa edilecek
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Şehir Kütüphanesi'nin inşa edileceğini bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde inşa edilecek projenin ihale sürecinin tamamlandığı ve Donatım mevkisinde yapım sürecine başlandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, kütüphane kompleksinde Devlet Tiyatroları'nın seçkin oyunlarının da sahneleneceğini belirterek, projenin kentin en büyük kültür sanat yatırımlarından biri olacağını anlattı.

        Alemdar, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızla şehrimizde eksikliği hissedilen ve seçim vaatlerimiz arasında yer alan bir projeyi daha şehrimize kazandırıyoruz. Şehir Kütüphanesi, yalnızca kitap okuma alanlarıyla sınırlı kalmayacak. İçerisinde konferans ve tiyatro salonları, çocuk kütüphanesi, özel araştırma bölümleri, bilgisayarlı çalışma odaları, engelli bireyler için erişilebilir alanlar bulunacak." ifadelerini kullandı.

