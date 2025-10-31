Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.
Adapazarı ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösteren 3 Irak uyruklu zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.