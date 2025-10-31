Sakarya'da Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu'nda dijital bağımlılık ele alındı

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu"nda dijital bağımlılık konusu masaya yatırıldı.

SAÜ İletişim Fakültesi tarafından, TÜBİTAK, Film Araştırmaları Derneği ve Adapazarı Belediyesi işbirliğiyle "Siyasal İletişim Bağlamında Türk Dış Politikasında Barış Diplomasisi" temasıyla Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyum oturumlarla devam etti.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, yapılan çalışmaların, akademik faaliyetlerin ve yayınların kente, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek ve katkıda bulunmak için olduğunu söyledi.

Al, emeği geçen herkese teşekkür ederek, üniversitenin çalışmalarını ülkenin hedefleriyle, sektörlerin ihtiyaçlarıyla birleştirmeye ve buluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

- "Dijital dünya her şeyimizi belirliyor"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, "Dijital Bağımlılık ve Biz" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, teknolojiden vazgeçme imkanının olmadığını, teknolojinin bir taraftan hayatı kolay kıldığını diğer taraftan ise bloke ettiğini ifade etti.

Her yeniliğin insanda etki oluşturduğunu belirten Avşar, "Dünyadaki her yenilikle karşı karşıya kaldığımızda tedirgin olduk. İnsan bahane üretmeye kalkınca çok bahane üretir. Teknolojiye direnmeye kalkınca farklı farklı bugün hiç mantıklı gelmeyen nedenlerle de direnebilir. İnsanoğlu matbaayı ve bilgisayarı engelleyemedi, şimdi dijital dünyayı da engelleyemez ama bireysel kullanımı sınırlayabilir." diye konuştu.

Dijital çağda doğanların cep telefonlarından uzaklaştığında kendilerini asosyal hissettiklerini anlatan Avşar, dijital bağımlılığın, sanal dünyada da kolaylıklar getirdiğini, gerçek hayatın uzantısının sanal aleme de dahil olduğunu dile getirdi.

Avşar, dijital dünyanın her şeyi belirlediğine değinerek, "Giyimimizi, konuşmamızı, davranışlarımızı her şeyimizi belirleyen ama bizi biz olmaktan çıkaran bir dünya. Teknolojiyi kullanma birikimi ve bilgimiz gençlerden çok fazla değil." dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Avşar, "Cihazlarla bağlantı kurun, dünyanın her tarafına ulaşın ama sizi yönetmesine izin vermeyin. Kontrol artık sizden çıkarsa size yazık olur. Kendinize yazık etmeyecek şekilde bunu kullanmanız gerekiyor. Cihazlar mı bizi kullanıyor, biz mi cihazları kullanıyoruz belirsiz noktaya doğru gidiyor. Yapılan araştırmalarda yaş, eğitim ve cinsiyete bağlı olmaksızın herkesin yaklaşık 8 saati bu cihazlar karşısında geçiyor." ifadelerini kullandı.