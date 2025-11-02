Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi

Başantrenör İdris Demir, hala yolun başında olduklarına değinerek, takımın her geçen hafta mental ve fiziksel olarak geliştiğini kaydetti.

Bektaş, zirveye inandıklarını ve Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmada 25-15, 25-23 ve 25-11'lik sayıyla 3 sette de önde bitiren "Sakarya'nın Sultanları", 6. haftada 6'ncı maçını kazanarak seriyi bozmadı.

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi 6. haftasında Sakarya Voleybol, sahasında konuk ettiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

