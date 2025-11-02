Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi

        Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi 6. haftasında Sakarya Voleybol, sahasında konuk ettiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

        Giriş: 02.11.2025 - 18:35 Güncelleme: 02.11.2025 - 18:37
        Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi 6. haftasında Sakarya Voleybol, sahasında konuk ettiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

        Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmada 25-15, 25-23 ve 25-11'lik sayıyla 3 sette de önde bitiren "Sakarya'nın Sultanları", 6. haftada 6'ncı maçını kazanarak seriyi bozmadı.

        Sakarya Voleybol Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, takımın Sakarya'nın onuru olduğunu belirtti.

        Bektaş, zirveye inandıklarını ve Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Başantrenör İdris Demir, hala yolun başında olduklarına değinerek, takımın her geçen hafta mental ve fiziksel olarak geliştiğini kaydetti.

        Sakarya Voleybol, ligin 7. haftasında deplasmanda 8 Kasım saat 13.00'te Ankara'da Karayolları ekibine konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

