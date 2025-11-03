Sakarya'da 707 bin 800 makaron ele geçirildi

Operasyonda 675 bin boş, 32 bin 800 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), piyasa değeri 1 milyon 50 bin lira olduğu değerlendirilen 150 kilogram satışı yasak tütün ele geçirildi.

