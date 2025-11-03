Habertürk
        Sakarya'da 707 bin 800 makaron ele geçirildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 32 bin 800'ü dolu 707 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 17:11 Güncelleme: 03.11.2025 - 17:11
        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 32 bin 800'ü dolu 707 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında A.Y'nin (55) evi, iş yeri ve deposunda arama gerçekleştirdi.

        Operasyonda 675 bin boş, 32 bin 800 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), piyasa değeri 1 milyon 50 bin lira olduğu değerlendirilen 150 kilogram satışı yasak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

