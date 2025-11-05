Sakarya Valisi Doğan, Taraklı'da incelemelerde bulundu

Programın ardından Doğan, ziyaret ettiği Kaymakam Tarık ve Belediye Başkanı Pilavcı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, tarihi evlerde incelemelerde bulundu.

Doğan, muhtarların, vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, vatandaşların huzur ve refahı için işbirliği içinde hareket ettiklerini kaydetti.

Muhtarların mahalleleriyle ilgili talep, görüş ve önerilerini paylaştığı programda Doğan, konulara ilişkin birimlere talimatlar verdi.

