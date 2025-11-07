Sakarya'da bir kişi ölü bulundu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Ahmet Onat'ın evine gelen akrabası, Onat'ı yerde baygın halde buldu.
Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Onat'ın cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.