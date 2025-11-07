Habertürk
        Sakarya'da villada fenalaşan yabancı uyruklu 2 kişi hastanede öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde villada fenalaşan yabancı uyruklu iki arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

        07.11.2025 - 13:49
        Sakarya'da villada fenalaşan yabancı uyruklu 2 kişi hastanede öldü
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde villada fenalaşan yabancı uyruklu iki arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

        Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki site içerisinde bulunan villanın üst katında kalan Filistin uyruklu Y.Z. (22) ile S.S. (27), alt kattaki 2 arkadaşı tarafından uyandırılmak istendi.

        Y.Z. ve S.S'nin uyanmaması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan söz konusu iki kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

