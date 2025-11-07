Sakarya'da villada fenalaşan yabancı uyruklu 2 kişi hastanede öldü

Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan söz konusu iki kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki site içerisinde bulunan villanın üst katında kalan Filistin uyruklu Y.Z. (22) ile S.S. (27), alt kattaki 2 arkadaşı tarafından uyandırılmak istendi.

