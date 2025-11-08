Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da çocuğun kullandığı tarım aracının çarptığı iki kardeşten biri öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çocuğun kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 6 yaşındaki ablası yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:32 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:32
        Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde A.T. (12) dün akşam saatlerinde babasına ait tarım aracıyla köy içerisinde seyrederken E.A. (2) ve ablası N.A'ya (6) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kardeşler yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Abla N.A. ise buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        A.T'nin babası jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

