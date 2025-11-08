Sakarya'da iş yerine silahlı saldırıda yandaki işletmede çalışan garson yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurşunlardan bazıları iş yerine isabet etti. Seken mermi çekirdeği ise iş yerinin yanındaki başka işletmede garson olarak çalışan N.T'nin koluna isabet etti.

Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde F.S.K. aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.T'nin iş yerine aracından ateş etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.