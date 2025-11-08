Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da iş yerine silahlı saldırıda yandaki işletmede çalışan garson yaralandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, yandaki işletmede çalışan garson yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:28 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:28
        Sakarya'da iş yerine silahlı saldırıda yandaki işletmede çalışan garson yaralandı
        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, yandaki işletmede çalışan garson yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde F.S.K. aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.T'nin iş yerine aracından ateş etti.

        Kurşunlardan bazıları iş yerine isabet etti. Seken mermi çekirdeği ise iş yerinin yanındaki başka işletmede garson olarak çalışan N.T'nin koluna isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan N.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan F.S.K'yı yakalama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

