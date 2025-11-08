Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi 7. haftasında Sakarya Voleybol, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.

Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda düzenlenen karşılaşmaya etkili başlayan Sakarya ekibi, ilk seti 25-15 önde bitirdi. İkinci seti 25-22 ile alan Karayolları durumu eşitledi.

Oyunun kontrolünü yeniden eline alan Sakarya Voleybol, üçüncü seti 25-21, dördüncü seti ise 25-18 alarak maçı 3-1 kazandı. "Sakarya'nın Sultanları", 7. haftada 7'inci maçını kazanarak seriyi bozmadı ve namağlup ünvanını korudu.

Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, Sakarya'ya böyle bir gurur yaşatmanın kendilerine nasip olduğunu belirterek, "Kızlarımız sadece maç kazanmıyor, bu şehri temsil ediyor, bu şehre ruh katıyor. Namağlup şekilde yolumuza devam ediyoruz. Sezon hedefimiz belli, bu yürüyüş devam edecek. Tüm Sakarya'yı bu takımı daha çok desteklemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başantrenör İdris Demir ise mücadeleci bir takım olan rakipleri karşısında deplasmanın zor geçeceğini bildiklerini belirtti.