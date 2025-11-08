Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi

        Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi 7. haftasında Sakarya Voleybol, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 22:02 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:02
        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi
        Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi 7. haftasında Sakarya Voleybol, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.

        Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda düzenlenen karşılaşmaya etkili başlayan Sakarya ekibi, ilk seti 25-15 önde bitirdi. İkinci seti 25-22 ile alan Karayolları durumu eşitledi.

        Oyunun kontrolünü yeniden eline alan Sakarya Voleybol, üçüncü seti 25-21, dördüncü seti ise 25-18 alarak maçı 3-1 kazandı. "Sakarya'nın Sultanları", 7. haftada 7'inci maçını kazanarak seriyi bozmadı ve namağlup ünvanını korudu.

        Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, Sakarya'ya böyle bir gurur yaşatmanın kendilerine nasip olduğunu belirterek, "Kızlarımız sadece maç kazanmıyor, bu şehri temsil ediyor, bu şehre ruh katıyor. Namağlup şekilde yolumuza devam ediyoruz. Sezon hedefimiz belli, bu yürüyüş devam edecek. Tüm Sakarya'yı bu takımı daha çok desteklemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Başantrenör İdris Demir ise mücadeleci bir takım olan rakipleri karşısında deplasmanın zor geçeceğini bildiklerini belirtti.

        Disiplinli oynayıp doğru anlarda doğru hamleleri yaptıklarını ifade eden Demir, "Oyuncularım karakter koydu, tebrik ediyorum. Seriyi 7'ye çıkarmak önemli fakat hiçbir şey bitmedi. Biz her maçı final gibi oynayacağız." ifadesini kullandı.

        Sakarya Voleybol, ligin 8. haftasında Serdivan Spor Salonu'nda Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk edecek.

