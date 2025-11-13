Sakarya'da zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak

Sakarya Valiliği, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, tescil edilmiş olsun veya olmasın yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kış mevsimi içerisinde, düşük hava sıcaklıklarından dolayı zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarını arttırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla, il sınırları içerisinde yük taşımacılığında ticari olarak kullanılan kamyon, çekici, tanker ve kamyonet türü araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve otomobillerin 15 Kasım-15 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı uygulamasına geçmesi uygun görüldü."