Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak

        Sakarya Valiliği, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 19:09 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Valiliği, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, tescil edilmiş olsun veya olmasın yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunlu olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kış mevsimi içerisinde, düşük hava sıcaklıklarından dolayı zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarını arttırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla, il sınırları içerisinde yük taşımacılığında ticari olarak kullanılan kamyon, çekici, tanker ve kamyonet türü araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve otomobillerin 15 Kasım-15 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı uygulamasına geçmesi uygun görüldü."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Önce yavaşlayan araca ardından karşı yönden gelen otomobile çarptı: 1 yaral...
        Önce yavaşlayan araca ardından karşı yönden gelen otomobile çarptı: 1 yaral...
        Sakaryalı şehidin cenaze programı belli oldu Sakarya şehidine hazırlanıyor,...
        Sakaryalı şehidin cenaze programı belli oldu Sakarya şehidine hazırlanıyor,...
        Şüpheliyi kırık fayans durdurdu
        Şüpheliyi kırık fayans durdurdu
        Türkiye'nin Afrika vizyonu SUBÜ'de masaya yatırıldı
        Türkiye'nin Afrika vizyonu SUBÜ'de masaya yatırıldı
        Kaliteli içme suyunun yolculuğuna tanık oldular
        Kaliteli içme suyunun yolculuğuna tanık oldular
        Sakarya Üniversitesi, 'Teknoloji Üssü' oluyor
        Sakarya Üniversitesi, 'Teknoloji Üssü' oluyor