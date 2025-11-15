Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
Sakarya'da geçen ay meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Serdivan ilçesindeki Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda yaya geçidinden geçen bisikletlinin, otomobilin çarpması sonucu savrulması yer aldı.
Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması da kameralarca kaydedildi.
Bir başka kayıtta, ilçede Ulus Caddesi'nden Ankara Caddesi'ne dönmek isteyen otomobilin yaya geçidinde çarptığı kişinin düştüğü görülüyor.
Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.
