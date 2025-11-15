Habertürk
        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

        Sakarya'da geçen ay meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:11 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:11
        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Serdivan ilçesindeki Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda yaya geçidinden geçen bisikletlinin, otomobilin çarpması sonucu savrulması yer aldı.

        Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması da kameralarca kaydedildi.

        Bir başka kayıtta, ilçede Ulus Caddesi'nden Ankara Caddesi'ne dönmek isteyen otomobilin yaya geçidinde çarptığı kişinin düştüğü görülüyor.

        Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

