        Sakarya'da abartı egzoz kullanan 25 araç trafikten men edildi

        Sakarya'da abartı egzoz kullanan 25 araç trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:32 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:32
        Sakarya'da abartı egzozla çevreyi rahatsız eden 25 araç trafikten men edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çevreyi rahatsız eden (abartı egzoz) araçlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        Bu ay içindeki özellikle egzoz sisteminde mevzuata aykırı değişiklik yapılan, plakasız veya tescilsiz kullanılan araçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetim uygulandı.

        Denetimlerde çok sayıda araç kontrol edildi ve kurallara uymayarak abartı egzozla çevreyi rahatsız ettiği saptanan 25 araç işlem yapılarak trafikten men edildi.

        Ayrıca denetimlerde sürücülere, kask ve emniyet kemeri kullanmanın önemi, hız sınırlarına riayet edilmesi, diğer sürücü ve yayalara saygılı davranılması konularında bilgilendirme yapıldı.

