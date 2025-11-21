Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Öğrenci Katılımı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:46 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:46
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Öğrenci Katılımı" etkinliği düzenlendi.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden (SUBÜ) yapılan açıklamada, Ferizli MYO'da düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yükseköğretim kalite süreçlerindeki rolü, katılımın eğitim kalitesine katkıları ve kalite güvencesi mekanizmalarının işleyişine ilişkin temel noktaların ele alındığı aktarıldı.

        Sunumu gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Cemile Çulcuoğlu, yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin temel unsurlarını anlatarak öğrenci geri bildirimlerinin program geliştirme süreçlerindeki önemine değindi.

        Çulcuoğlu, öğrencilerin akademik süreçlere aktif katılımının hem öğrenme deneyimini zenginleştirdiğini hem de kalite kültürünün kurumsal düzeyde gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

        - Serdivan'da ziynet eşyası sahibine teslim edildi

        Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede iki üniversite öğrencisinin yolda bularak Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim ettiği ziynet eşyasının sahibinin yapılan kapsamlı duyuruların ardından ortaya çıktığı kaydedildi.

        Belediyenin haber yayınları ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği ilanlar sayesinde, kayıp altınların sahibi vatandaşın Zabıta Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğu aktarılar açıklamada, "Başvuru sahibi, kaybettiği ziynet eşyalarını nerede düşürdüğünü, kaç gram olduğunu ve görünümünü en ince ayrıntısına kadar doğru bir şekilde tarif edince, gerçek sahibi olduğu tespit edildi. Böylece, dürüst öğrencilerin başlattığı ve Belediye Başkanı Osman Çelik'in takdirini toplayan örnek davranış zinciri doğru bir teslimatla tamamlanmış oldu." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, eşleştirme ve teyit işlemlerinin ardından, bulunan ziynet eşyası yasal prosedürlere uygun olarak resmi tutanak karşılığında sahibine teslim edildiği belirtildi.

        - Erenler Belediyesi personeline "sıfır atık" eğitimi verildi

        Erenler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında personele "sıfır atık" eğitimi düzenlendi.

        Belediye hizmet binasında gerçekleşen eğitimde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri ve israfın azaltılmasına yönelik uygulamalar ele alındı.

        Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda uyulması gereken kurallar, belediye birimlerinde uygulanması planlanan yeni sistemler ve atık takibi hakkında detaylı bilgi verildi.

        Eğitimde konuşan Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Sıfır atık, sadece bir proje değil, geleceğimiz için bir zorunluluktur. Belediyemizde bu bilinci tüm çalışanlarımızla birlikte güçlü bir şekilde yaşatmak istiyoruz. Hem kurum içinde hem de ilçemizde daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

