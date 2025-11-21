Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Öğrenci Katılımı" etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden (SUBÜ) yapılan açıklamada, Ferizli MYO'da düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yükseköğretim kalite süreçlerindeki rolü, katılımın eğitim kalitesine katkıları ve kalite güvencesi mekanizmalarının işleyişine ilişkin temel noktaların ele alındığı aktarıldı.

Sunumu gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Cemile Çulcuoğlu, yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin temel unsurlarını anlatarak öğrenci geri bildirimlerinin program geliştirme süreçlerindeki önemine değindi.

Çulcuoğlu, öğrencilerin akademik süreçlere aktif katılımının hem öğrenme deneyimini zenginleştirdiğini hem de kalite kültürünün kurumsal düzeyde gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

- Serdivan'da ziynet eşyası sahibine teslim edildi

Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede iki üniversite öğrencisinin yolda bularak Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim ettiği ziynet eşyasının sahibinin yapılan kapsamlı duyuruların ardından ortaya çıktığı kaydedildi.

Belediyenin haber yayınları ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği ilanlar sayesinde, kayıp altınların sahibi vatandaşın Zabıta Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğu aktarılar açıklamada, "Başvuru sahibi, kaybettiği ziynet eşyalarını nerede düşürdüğünü, kaç gram olduğunu ve görünümünü en ince ayrıntısına kadar doğru bir şekilde tarif edince, gerçek sahibi olduğu tespit edildi. Böylece, dürüst öğrencilerin başlattığı ve Belediye Başkanı Osman Çelik'in takdirini toplayan örnek davranış zinciri doğru bir teslimatla tamamlanmış oldu." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, eşleştirme ve teyit işlemlerinin ardından, bulunan ziynet eşyası yasal prosedürlere uygun olarak resmi tutanak karşılığında sahibine teslim edildiği belirtildi. - Erenler Belediyesi personeline "sıfır atık" eğitimi verildi Erenler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında personele "sıfır atık" eğitimi düzenlendi.