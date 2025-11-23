Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu ulaşım aksadı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen kamyonet ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        23.11.2025 - 17:45
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen kamyonet ulaşımı aksattı.

        Otoyolun Ankara istikametinde S.Ç. yönetimindeki 41 AOH 551 plakalı kamyonet ile İ.G. idaresindeki 41 TN 907 plakalı araç taşıyan tır, Arifiye mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Yolun kapanması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, kamyonetin vinçle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

