Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu ulaşım aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen kamyonet ulaşımı aksattı.
Otoyolun Ankara istikametinde S.Ç. yönetimindeki 41 AOH 551 plakalı kamyonet ile İ.G. idaresindeki 41 TN 907 plakalı araç taşıyan tır, Arifiye mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Yolun kapanması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, kamyonetin vinçle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
