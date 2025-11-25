AK Parti Sakarya Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

AK Parti Sakarya Kadın Kolları Başkanlığınca "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece bir güne indirgenemeyeceğini, bu mücadelenin kadınların onurunu, ailenin dirliğini ve toplumun bütünlüğünü koruma sorumluluğuyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Kadına yönelik şiddeti "kimden ve hangi gerekçeyle gelirse gelsin asla kabul edilemeyecek bir insanlık suçu" olarak niteleyen Çetin, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarları son 23 yılda şiddetle mücadeleyi devlet politikası haline getiren köklü adımlar attı. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun AK Parti döneminde çıkarıldı. Bu yasanın elektronik kelepçe, uzaklaştırma kararları, barınma desteği ve psikososyal hizmetler gibi mekanizmalarla şiddete karşı güçlü bir koruma sağladı. Hiçbir kanun tek başına toplumsal bir sorunu çözemese de AK Parti, kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki, kurumsal ve fiili korumayı en üst seviyeye taşıyan iktidar olarak tarihe geçmiştir."