        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        AK Parti Sakarya Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

        AK Parti Sakarya Kadın Kolları Başkanlığınca "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:34 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:34
        AK Parti Sakarya Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
        AK Parti Sakarya Kadın Kolları Başkanlığınca "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece bir güne indirgenemeyeceğini, bu mücadelenin kadınların onurunu, ailenin dirliğini ve toplumun bütünlüğünü koruma sorumluluğuyla sürdürüldüğünü kaydetti.

        Kadına yönelik şiddeti "kimden ve hangi gerekçeyle gelirse gelsin asla kabul edilemeyecek bir insanlık suçu" olarak niteleyen Çetin, şöyle devam etti:

        "AK Parti iktidarları son 23 yılda şiddetle mücadeleyi devlet politikası haline getiren köklü adımlar attı. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun AK Parti döneminde çıkarıldı. Bu yasanın elektronik kelepçe, uzaklaştırma kararları, barınma desteği ve psikososyal hizmetler gibi mekanizmalarla şiddete karşı güçlü bir koruma sağladı. Hiçbir kanun tek başına toplumsal bir sorunu çözemese de AK Parti, kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki, kurumsal ve fiili korumayı en üst seviyeye taşıyan iktidar olarak tarihe geçmiştir."

        Çetin, 25 Kasım 2023'te yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle tüm kurumların sorumluluklarının tanımlandığını, koordinasyonun güçlendirildiğini ve il bazlı raporlama süreçlerinin zorunlu kılındığını aktardı.

        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun ilgili tüm bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla daha etkin bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Çetin, KADES uygulamasının 8 milyon 990 bin kadın tarafından indirildiğini ve kolluk güçlerinin ihbarlara ortalama 6 dakikada müdahale ettiğini anlattı.

        Kadın konukevleri, sosyal hizmet merkezleri ve ilçe bazlı irtibat noktalarıyla şiddet mağdurlarına etkin destek verildiği vurgulayan Çetin, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 36,6'ya, yönetici pozisyonlarındaki oranının da yüzde 20'nin üzerine çıktığını, kadın girişimcilerin oranının ise yüzde 18'e ulaştığını kaydetti.

        Erkeklere de çağrıda bulunan Çetin, "Evinizde, iş yerinizde, sosyal medyada… Şiddetin her türüne karşı ses çıkarın. Bu mücadelede en büyük pay erkeklerindir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

