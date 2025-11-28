Sakarya'da kuyumcudan hırsızlığa ilişkin 7 sanığın yargılanması sürdü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kuyumcudan 30 milyon liralık hırsızlık yapılmasına ilişkin 6'sı tutuklu, 1'i firari 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesince görülen ancak bu mahkemenin salonundaki yetersizlik nedeniyle Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar E.İ, G.F, E.İ, G.S. ve A.D, müştekiler F.M.A. ve A.M.A. ile taraf avukatları katıldı.

Söz alan müştekiler ile avukatları, mağduriyetlerinin devam ettiğini, olayın tamamen planlandığını, "etkin pişmanlık" için rızalarının bulunmadığını söyleyerek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen firari sanık H.E. ile kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen sanık E.İ, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, "Olayın tek sorumlusu biz değiliz. Bu olayın asıl suçlusu alarmı kurmadan kuyumcudan çıkan kişidir. Suç işledim, yaptığım doğru değil, pişmanım. Aldığım paranın fazlasını iade ettim." diye konuştu.

Sanık G.S. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, sanıklardan sadece E.İ'yi tanıdığını kaydetti. Sanık E.İ. de suçlamaları kabul etmeyerek, kendisiyle alakalı maddi delilin bulunmadığını öne sürdü. Diğer sanıklar G.F. ve A.D. de önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti. Sanık avukatları da yazılı savunmaları tekrar ettiğini dile getirerek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini istedi. Hakim, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, hastanede tedavi gören tutuklu sanık B.Ç.S'nin esas hakkındaki savunmasının ve dosyanın karar için incelemeye alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. - Süreç Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 29 Aralık 2024'te kuyumcudan yapılan hırsızlığa ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan "projeli çalışma" kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, şüpheliler E.İ, A.D, B.Ç.S, G.F, G.S ve E.İ. tutuklanmıştı. Şüpheli H.E. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.