        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kuyumcudan hırsızlığa ilişkin 7 sanığın yargılanması sürdü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kuyumcudan 30 milyon liralık hırsızlık yapılmasına ilişkin 6'sı tutuklu, 1'i firari 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:23 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:23
        Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesince görülen ancak bu mahkemenin salonundaki yetersizlik nedeniyle Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar E.İ, G.F, E.İ, G.S. ve A.D, müştekiler F.M.A. ve A.M.A. ile taraf avukatları katıldı.

        Söz alan müştekiler ile avukatları, mağduriyetlerinin devam ettiğini, olayın tamamen planlandığını, "etkin pişmanlık" için rızalarının bulunmadığını söyleyerek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Söz verilen firari sanık H.E. ile kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen sanık E.İ, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, "Olayın tek sorumlusu biz değiliz. Bu olayın asıl suçlusu alarmı kurmadan kuyumcudan çıkan kişidir. Suç işledim, yaptığım doğru değil, pişmanım. Aldığım paranın fazlasını iade ettim." diye konuştu.

        Sanık G.S. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, sanıklardan sadece E.İ'yi tanıdığını kaydetti.

        Sanık E.İ. de suçlamaları kabul etmeyerek, kendisiyle alakalı maddi delilin bulunmadığını öne sürdü.

        Diğer sanıklar G.F. ve A.D. de önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

        Sanık avukatları da yazılı savunmaları tekrar ettiğini dile getirerek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

        Hakim, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, hastanede tedavi gören tutuklu sanık B.Ç.S'nin esas hakkındaki savunmasının ve dosyanın karar için incelemeye alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Süreç

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 29 Aralık 2024'te kuyumcudan yapılan hırsızlığa ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan "projeli çalışma" kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, şüpheliler E.İ, A.D, B.Ç.S, G.F, G.S ve E.İ. tutuklanmıştı. Şüpheli H.E. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, iştirak halinde "gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "gece vakti birden fazla kişiyle kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 sanığın 11 yıl 10 aydan 29'ar yıla, 3 sanığın ise 6 yıl 7 aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

