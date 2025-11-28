Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da seremonik startla başladı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'daki seremonik startla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:49 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:49
        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da seremonik startla başladı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından 30 Kasım'a kadar düzenlenecek yarışlar için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda seremonik start töreni düzenlendi.

        Yarış heyecanı, 25 araç ve 50 sporcunun katılımıyla yarın kapalı park alanında yapılacak teknik kontroller ve etap geçişleriyle devam edecek. Program boyunca sporcular, ormanlık alanda "mukavemet" etaplarında mücadele edecek.

        Şampiyonada 30 Kasım Pazar günü ise Spor Ada Pisti'nde seyirci etabı gerçekleştirilecek.

        Yarışlar, yüksek tempolu yarışları, görsel şöleni ve izleyicilere sunduğu heyecan dolu deneyimlerle Sakarya'nın spor takvimindeki en önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

        Oganizasyon, şehirde motor sporlarına olan ilgiyi artırmayı, Sakarya'nın tanıtımına katkı sağlamayı ve genç sporcuların yeteneklerini sergileyebileceği platform sunmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

