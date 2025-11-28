Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da seremonik startla başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'daki seremonik startla başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından 30 Kasım'a kadar düzenlenecek yarışlar için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda seremonik start töreni düzenlendi.

Yarış heyecanı, 25 araç ve 50 sporcunun katılımıyla yarın kapalı park alanında yapılacak teknik kontroller ve etap geçişleriyle devam edecek. Program boyunca sporcular, ormanlık alanda "mukavemet" etaplarında mücadele edecek.

Şampiyonada 30 Kasım Pazar günü ise Spor Ada Pisti'nde seyirci etabı gerçekleştirilecek.

Yarışlar, yüksek tempolu yarışları, görsel şöleni ve izleyicilere sunduğu heyecan dolu deneyimlerle Sakarya'nın spor takvimindeki en önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Oganizasyon, şehirde motor sporlarına olan ilgiyi artırmayı, Sakarya'nın tanıtımına katkı sağlamayı ve genç sporcuların yeteneklerini sergileyebileceği platform sunmayı hedefliyor.