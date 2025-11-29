Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı

Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

Cumhuriyet savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Serdivan'da C.A'nın (30) ikametinde yapılan aramada 510 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 50 kilogram kıyılmış tütün ve elektronik tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Erenler'de G.D'nin (37) iş yerinde yapılan aramada, 2 bin 680 dolu makaron, 210 bandrolsüz puro, 46 paket tarihi geçmiş tütün, Sapanca'da Ü.S'nin (45) ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada ise 10 bin 980 makaron, 4 elektronik sigara, 100 paket kaçak sigara, 15 kilogram tütün, 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Arifiye ve Erenler ilçelerinde yapılan 4 ayrı operasyonda da 5 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 36 fişek, 985 paket gümrük kaçağı sigara, 81 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.