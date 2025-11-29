Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı

        Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 15:59 Güncelleme: 29.11.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

        Cumhuriyet savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Serdivan'da C.A'nın (30) ikametinde yapılan aramada 510 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 50 kilogram kıyılmış tütün ve elektronik tütün sarma makinesi ele geçirildi.

        Erenler'de G.D'nin (37) iş yerinde yapılan aramada, 2 bin 680 dolu makaron, 210 bandrolsüz puro, 46 paket tarihi geçmiş tütün, Sapanca'da Ü.S'nin (45) ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada ise 10 bin 980 makaron, 4 elektronik sigara, 100 paket kaçak sigara, 15 kilogram tütün, 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Arifiye ve Erenler ilçelerinde yapılan 4 ayrı operasyonda da 5 kişi yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 36 fişek, 985 paket gümrük kaçağı sigara, 81 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

        Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu'ndan "KAIROS" ve "VIRAT" gemileriyle ilgili açıklama:
        Bakan Uraloğlu'ndan "KAIROS" ve "VIRAT" gemileriyle ilgili açıklama:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Kaptanın, 'Dron saldırısı var' diye...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Kaptanın, 'Dron saldırısı var' diye...
        Yat ve teknecilik sektörünün ekonomik büyüklüğü 5,5 milyar dolara ulaştı Ba...
        Yat ve teknecilik sektörünün ekonomik büyüklüğü 5,5 milyar dolara ulaştı Ba...
        Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri T...
        Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri T...
        Marketten ürün çalmaya çalıştı, kaçarken yüksekten düşüp yaralandı
        Marketten ürün çalmaya çalıştı, kaçarken yüksekten düşüp yaralandı
        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da seremonik st...
        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da seremonik st...