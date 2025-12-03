Sakarya Valisi Doğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, 3 Aralık'ın engellilerle gönülleri birbirine daha sıkı bağlayan bir farkındalık günü olduğunu bildirdi.

Dünyanın, önündeki engelleri aşarak hedeflerine ulaşan insanların başarı öyküsüyle dolu olduğunu aktaran Doğan, "Farklılıkların hayata engel oluşturamayacağı inancıyla engelleri aşıp tüm dünyayı kuşatan başarı öyküleri, engelli bireylerin cesaret ve atılımlarına güç vermeli, yaşam stratejilerine manevi kaynak oluşturmalıdır." ifadelerini kullandı.

Doğan, her sağlıklı bireyin engelli adayı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için erişilebilir şehirlerden özel eğitime, istihdamdan sosyal desteklere kadar hayatın her alanında daha duyarlı, daha kapsayıcı ve daha güçlü adımlar atılmaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı sosyal adalet ve insan odaklı bir hizmet anlayışıyla engelleri değil imkanları büyüten, her vatandaşımızın onurla, umutla ve güvenle müreffeh zamanlara yürüdüğü bir toplumu büyütmektedir."