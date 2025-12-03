Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Valisi Doğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:01 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:01
        Sakarya Valisi Doğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, 3 Aralık'ın engellilerle gönülleri birbirine daha sıkı bağlayan bir farkındalık günü olduğunu bildirdi.

        Dünyanın, önündeki engelleri aşarak hedeflerine ulaşan insanların başarı öyküsüyle dolu olduğunu aktaran Doğan, "Farklılıkların hayata engel oluşturamayacağı inancıyla engelleri aşıp tüm dünyayı kuşatan başarı öyküleri, engelli bireylerin cesaret ve atılımlarına güç vermeli, yaşam stratejilerine manevi kaynak oluşturmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Doğan, her sağlıklı bireyin engelli adayı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için erişilebilir şehirlerden özel eğitime, istihdamdan sosyal desteklere kadar hayatın her alanında daha duyarlı, daha kapsayıcı ve daha güçlü adımlar atılmaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı sosyal adalet ve insan odaklı bir hizmet anlayışıyla engelleri değil imkanları büyüten, her vatandaşımızın onurla, umutla ve güvenle müreffeh zamanlara yürüdüğü bir toplumu büyütmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

