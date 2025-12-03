Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi ve emniyetten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde denetim
Sakarya'da zabıta ve emniyet ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla denetim gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, iş yeri önü işgalleri denetlendi ve engelli bireylerin yürüyüş şeritleri ile vatandaşların yaya yolları kontrol edildi.
Denetimlerde, iş yerleri ile ana caddelerin önünde engelli rampalarına geçişleri hatalı araç parklarıyla engelleyen sürücülere ve engelli park yerlerini haksız yere işgal edenlere işlem yapıldı.
Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamını kolaylaştırmak ve şehir genelinde güvenli hareket imkanı sağlanması için yapılan çalışmada kaldırımlarda yaya yollarını tezgahlarıyla kapatan işletmecilere mevzuata göre işlem yapıldı.
Ekipler, ayrıca vatandaşlara özel gereksinimli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları, vatandaşların özel bireylere yardımcı olmak konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini anlatarak uyarılarda bulundu.
