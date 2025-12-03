Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da jandarma görevlileri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

        Sakarya'da jandarma ekiplerince vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:40 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:44
        Sakarya'da jandarma görevlileri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
        Sakarya'da jandarma ekiplerince vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçunun önlenebilmesi ve farkındalık oluşturarak halkın bilinçlenmesine yardımcı olma hedefiyle çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda jandarma sorumluluk bölgesinde "Dolandırıcılık Olayların Önlenmesi ve Alınması Gereken Tedbirler" konulu Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti (TDGH) çalışmaları kapsamında vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmamaları için kahvehane, cami ve pazar yerleri gibi toplu noktalarda bilgilendirme toplantıları yapıldı.

        Yıl içerisinde 411 konferans/toplantılarda 17 bin 146 vatandaşı konu hakkında bilgilendiren ekipler, 11 bin 220 broşür ve 2 bin 558 afiş dağıttı.

        Ayrıca kamu görevlileri ve muhtarlar başta olmak üzere 35 bin 887 vatandaşa bilgilendirme mesajı gönderildi.

