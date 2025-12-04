Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        SAÜ'den "Araştırma Üniversitesi" ünvanına ilişkin açıklama

        Sakarya Üniversitesinin (SAÜ), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma performansı sıralamasında 12. sıraya yükseldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 16:29 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:29
        Sakarya Üniversitesinin (SAÜ), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma performansı sıralamasında 12. sıraya yükseldiği bildirildi.

        SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, YÖK tarafından yapılan 2 yıllık izleme ve değerlendirme sürecinin ardından "Araştırma Üniversitesi" statüsüne yükseldi.

        Yönetimin 3 yıldır yürüttüğü çalışmaların ardından SAÜ, araştırma performansı sıralamasında A2 seviyesinde 15'inci, devlet üniversiteleri arasında 12'nci sırada yer aldı.

        Kazanılan ünvanla üniversitenin akademik kadrosunun genişleyeceği, laboratuvar altyapısı ve proje bütçeleri ile lisans ve lisansüstü eğitimde burs olanaklarının artacağı belirtilen açıklamada, SAÜ'nün 2023'te "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na dahil edildiği anımsatıldı.

