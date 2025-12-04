Habertürk
Habertürk
        Afrikalı öğrenciler Sakarya'da kültürlerini tanıttı

        Afrikalı öğrenciler Sakarya'da kültürlerini tanıttı

        Sakarya'da öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek kültürlerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:45 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:45
        Okul tarafından yürütülen "İmam Hatip Aidiyetini, Niteliğini ve Niceliğini Artırma, Kişisel Kültürel Akademik Gelişime Katkı ve İstikamet (HANGİ) Projesi" kapsamında "Yeryüzü Akademisi Programı" gerçekleştirildi.

        Programın açılış dersinde, "Afrika" başlığı altında Çadlı, Kamerunlu, Tanzanyalı, Gine Bissaulu ve Sudanlı öğrenciler, ülkelerini tanıtarak Afrika'nın kültürel zenginliği, sosyolojik yapısı ve tarihsel arka planı hakkında bilgi verdi.

        Programda ayrıca Afrika'nın gelenekleri, yaşam tarzı, tarihi süreçleri ve toplumsal dinamikleri üzerine renkli sunumlar yapıldı.

        Lise öğrencileri, merak ettikleri geleneksel yemekleri, Afrika ülkelerindeki eğitim sistemi ve günlük yaşamla ilgili sorular sordu.

        - "Çocukların dünyayı tanıyan, farklı kültürlerle empati kurabilen bilinçli bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor"

        HANGİ Projesi Genel Koordinatörü Fatma Demirelli, gazetecilere, Yeryüzü Akademisinin ilk dersinde öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını, Afrikalı uluslararası öğrencilerin kendi kültürlerini anlatmasının samimi ve güçlü etkileşim oluşturduğunu söyledi.

        Çocukların dünyayı tanıyan, farklı kültürlerle empati kurabilen bilinçli bireyler olarak yetişmesinin, projenin en temel hedeflerinden biri olduğunu aktaran Demirelli, katkı sunan tüm öğrencilere teşekkür etti.

        Demirelli, akademinin diğer oturumlarını heyecanla beklediklerini dile getirdi.

        Okul Müdürü Ali Akıllı da Yeryüzü Akademisi kapsamında öğrencilerin ortaya koyduğu ilgi, merak ve aktif katılımın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

        Farklı ülkelerden gençlerin kendi kültürlerini okulda anlatmasının öğrenciler için hem eğitici hem de ufuk açıcı deneyim sunduğunu anlatan Akıllı, projenin öğrencilerin dünyayla bağ kurmasını, kardeşlik duygusunu güçlendireceğini ve imam hatip gençliğinin evrensel bilinçle yetişmesini sağlayacağına inandığını vurguladı.

